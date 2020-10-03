Москва, 3 октября, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Переохлаждение является одним из факторов, повышающих риск возникновения инфекционных заболеваний. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 3 октября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень

Эксперт отметила, что в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией следует соблюдать все меры профилактики. Среди этих мер Пшеничная выделила необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, а также гигиену рук. Отдельно эксперт отметила важность избегания переохлаждений, которые оказывают негативное влияние на состояние иммунной системы.

При этом специалист не стала делать прогнозы в отношении последующего роста или снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за новизны этого вируса.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадянзаявил, что пик выявления новых случаев коронавирусной инфекции в России прогнозируется в конце октября или начале ноября 2020 года.