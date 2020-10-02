Санкт-Петербург, 3 октября, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Работодателям в Санкт-Петербурге рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы в связи с распространением коронавируса, сообщили 2 октября в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», содержащее рекомендацию, подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В документе говорится, что на «удалёнку» рекомендуется переводить персонал, который не участвует непосредственно в обеспечении функционирования предприятия, а также сохранить этот режим для работников, которые уже работают удалённо.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3 тыс. человек, выздоровели 29 тыс. Сегодня в городе для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто более 4600 коек.