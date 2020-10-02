Рамалла , 3 октября, 2020, 01:11 — ИА Регнум. В Палестине продлили действие режима чрезвычайной ситуации еще на 30 дней из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил президент страны Махмуд Аббас в ходе официального заявления.

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В своем обращении Аббас призвал власти Палестины «продолжить предпринимать все необходимые меры для предотвращения угроз, связанных с коронавирусом, для защиты здоровья граждан и обеспечения их безопасности». Отмечается, что режим ЧС продлевается в стране уже восьмой раз.

По последним данным, в Палестине выявлено 51 607 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране составляет 379 человек.