Вашингтон, 3 октября, 2020, 00:58 — ИА Регнум. Лечение COVID-19 в военном госпитале имени Уолтера Рида в течении «нескольких дней» продолжит президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Дональд Трамп

При этом, по ее словам, у главы государства легкие симптомы. Из госпиталя Трамп продолжит исполнять свои должностные обязанности. Для этих целей в медучреждении развернули президентский офис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Vanity Fair распространило информацию о том, что у Дональда Трампа якобы появились кашель и лихорадка от COVID-19.