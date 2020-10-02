Донецк, 2 октября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Работа снайпера была замечена вооружёнными силами ДНР в районе села Ленинское 2 октября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

U.S. Army Europe ВСУ

Снайперский огонь зафиксирован в 11:25 мск со стороны села Водяное, находящегося на территории, где орудуют украинские формирования. Также зафиксировано применение стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября ВСУ нарушили режим прекращения огня три раза на территории ДНР.