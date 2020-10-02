Нефтеюганск, Югра, 2 октября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. В Югре водоснабжением, водоотведением и тарифами на воду города Нефтеюганска займётся Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Проверка Генпрокуратуры РФ основана на информации о том, что с 1 июля 2020 года услуги водоотведения для жителей Нефтеюганска выросли по стоимости более чем в полтора раза. При этом местные власти не предоставили убедительного ответа о причинах повышения тарифа. При этом в Нефтеюганске на протяжении многих лет качество воды остаётся неудовлетворительным. Станцию обезжелезивания жители города ждут с 2015 года.

Всесторонняя проверка сведений поручена прокуратуре ХМАО. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.