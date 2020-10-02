Москва, 2 октября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Советский и российский музыкант Александр Кальянов скончался в возрасте 73 лет. Об этом 2 октября сообщила народная артистка СССР Алла Пугачёва на своей странице в Instagram.

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«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — написала она.

Александр Кальянов — советский и российский звукорежиссёр, эстрадный певец, киноактёр, композитор, аранжировщик, продюсер. Трижды лауреат премии «Шансон года».