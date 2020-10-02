Москва, 2 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Российскому Министерству иностранных дел пришлось персонально знакомить с держанием российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) постпреда США на Конференции по разоружению Р. Вуда.

Лазебный Иван ИА Красная Весна МИД РФ

Как сообщили в МИД РФ, у Москвы уже возникли сомнения в его профессионализме после того, как Вуд на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при отделении ООН в Женеве заявил, что инициативы ПГВК ему не знакомы.

Знакомя Вуда с ситуацией, российский МИД напомнил, что ещё со времён СССР Москва десятилетиями «неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве».

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что Москвой неоднократно вносились на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соглашений по вышеуказанному вопросу.

А шесть лет назад на конференции Россия предоставила обновлённую версию совместного с Китаем проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

«Присутствовавший при этом Р. Вуд, видимо, просто забыл о данном факте», — отметили в МИД РФ.

Российская сторона добавила, что будет и дальше вести «активную, ориентированную на получение конкретных результатов работу в целях ПГВК». В частности, Москва намерена предложить рассмотреть на 75-й сессии ГА ООН проекты резолюций по космосу.

Одна из резолюций — «Неразмещение первыми оружия в космосе», другая — «Меры транспарентности и доверия в космическом пространстве».

Вашингтону предлагается в этой связи работать вместе с другими странами по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, отказавшись от подрыва этих инициатив.