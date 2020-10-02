Ижевск, 2 октября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Удмуртии уже переехали из аварийного жилья 326 человек. Кто-то воспользовался денежным возмещением за свою квартиру и приобрел жильё сам, а кто-то въехал в уже купленные для расселения квартиры, сообщает пресс-служба правительства республики.

Марина Каширская ИА REGNUM

До конца годавсего планируется переселить 680 человек и 9 тыс. квадратных метров в аварийных домах. В течение двух планируется расселить 13 тыс. квадратных метров аварийных жилых домов, что позволит улучшить жилищные условия 970 жителям республики.

ИА REGNUM напоминает, региональная программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья действует с 2019 года. Она рассчитана на граждан, дома которых признаны аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время программа реализуется в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, а также в Кизнерском, Киясовском, Завьяловском и Алнашском районах.