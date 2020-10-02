Скандал с препаратами для онкобольных в Брянске: вмешалась прокуратура
Брянск, 2 октября, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Жители Брянской области, страдающие онкологическими заболеваниями, в августе и сентябре 2020 года не смогли получить вовремя жизненно необходимые препараты из-за их отсутствия в аптеках. О результатах прокурорской проверки 2 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Проверку надзорное ведомство начало после обращений жителей региона, которые не смогли получить в августе необходимые для лечения онкозаболеваний дорогостоящие препараты.
По результатам проверки руководителю департамента здравоохранения Брянской области внесены представления об устранении нарушений закона, допущенных при обеспечении лекарственными препаратами граждан, имеющих онкологические заболевания. Они находятся на рассмотрении.
О проблемах с получением льготных лекарств жители региона, страдающие онкологическими заболеваниями, рассказали 24 августа губернатору Александру Богомазу. По информации СМИ, причиной дефицита могло стать прекращение закупки лекарств ГУП «Брянскфармация» из-за долга областных властей в 256 млн рублей. Тогда же в ходе встречи губернатор сообщил о выделении ещё 90 млн рублей на закупку лекарственных средств, которые до 2020 года не были включены в обязательный перечень. Всего в 2020 году на закупку лекарств для брянских льготников, таким образом, будет направлено 845 миллионов рублей.