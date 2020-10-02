Кострома, 2 октября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. В регламент Костромской областной думы внесены изменения, позволяющие парламентариям участвовать в работе профильных комитетов и заседаниях думы «онлайн» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дистанционный формат работы в условиях непростой эпидемиологической ситуации обеспечит равные возможности участия всем депутатам в принятии решений областной думы седьмого созыва», — говорится в сообщении.

Воспользоваться такой возможностью депутат может только в исключительных случаях — при чрезвычайной ситуации, режиме повышенной готовности, нахождении в зоне стихийного бедствия или на карантине. При этом решение о допуске депутата к выступлению «онлайн» на комитете принимается его членами, а на пленарном заседании — большинством голосов от числа присутствующих парламентариев.

Напомним, что первое заседание нового состава Костромской областной думы состоится 5 октября. Депутатам предстоит избрать председателя Законодательного собрания, его заместителей, представителя в Совете Федерации, определить профильные комитеты и выбрать их руководителей.