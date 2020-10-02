Кострома, 2 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Семейную пару из Костромы подозревают в сбыте просроченных перевязочных пакетов. Об этом 2 октября сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, один из обвиняемых супругов приобрёл в России большую партию перевязочных изделий, произведённых на предприятиях СССР в период с 1950 по 1990 годы. В состав каждого перевязочного пакета входил стерильный бинт и булавка, комплект предназначался для наложения на открытые раны.

В целях дальнейшего сбыта изделий жена обвиняемого договорилась о переупаковке бинтов со знакомой, работавшей в системе исполнения наказаний. Комплектация изделий в пакеты со «свежим» сроком годности проходила в исправительной колонии № 7 УФСИН России по Костромской области.

В дальнейшем бинты перепродавали предпринимателям из Костромы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других регионов России. Просроченные медицинские изделия шли на комплектование автомобильных аптечек.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Костромской области, на перепродаже некачественных изделий за 2018−2019 годы супруги заработали около 4 миллионов рублей. Каждый комплект приобретался ими по цене в 8 рублей и перепродавался за 42 рубля. В общей сложности, супругам удалось сбыть более 100 000 перевязочных комплектов.

«Срок службы таких перевязочных комплектов составляет максимум 4 года. По его истечении гарантировать стерильность бинтов просто невозможно. В состав каждого комплекта входил бинт и английская булавка. Судя по изъятым экземплярам, бинты в комплектах пожелтели от старости, а английские булавки проржавели. К тому же, переупаковка изделий происходила в нестерильных условиях, на обычном швейном производстве», — пояснили ИА REGNUM в прокуратуре

Уголовное дело против супругов, возбуждённое по факту сбыта недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере направлено в суд. На имущество одного из обвиняемых общей стоимостью более 3,8 млн рублей наложен арест.