Санкт-Петербург, 2 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге привиты от гриппа 1 млн 157 тыс. 060 человек. Это составляет 21,5% от всего населения города. О ходе вакцинации 2 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Елена Молчанова ИА REGNUM Очередь к мобильному пункту вакцинации

Напомним, прививочная кампания в Санкт-Петербурге началась с конца августа. Сегодня в город по линии Минздрава поступила очередная партия вакцины от гриппа в количестве более 413 тысяч доз. Ранее поступили более 1,093 млн доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М».

"Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок на сегодняшний день привиты 1 040 361человек», — уточнили в пресс-службе комздрава.

Кроме того, за счет средств администраций районов Санкт-Петербурга закуплено более 153 тысяч доз вакцин от гриппа. Всего за счет средств районных администраций, предприятий, организаций и предпринимателей привиты 116 699 человек.

В ближайшее время Петербург получит более 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, в том числе почти 159 тысяч доз четырехвалентной вакцины, отметили в комздраве Петербурга.