Ярославль, 2 октября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Начальник штаба УМВД России по Ярославской области Алексей Ключарёв помещён под домашний арест. Такую меру пресечения полицейскому избрал Кировский районный суд Ярославля, сообщили в областном суде.

УМВД России по Ярославской области

Ключарёва подозревают в превышении должностных полномочий в 2012—2013 годах, когда он занимал должность начальника тыла УМВД. Следствие полагает, что своими действиями он нанёс ущерб на сумму 51 млн рублей. Речь идёт о подписании актов выполненных работ без реального из выполнения.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, но суд принял предложение защиты о домашнем аресте.