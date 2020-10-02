Салехард, 2 октября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, стартовавшем в Салехарде, административном центре ЯНАО, 1 октября 2020 года.

Предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возмолжностей» Виктория Меньшова

Виктория Меньшова из Санкт-Петербурга, председатель Сибирского землячества Санкт-Петербурга, представила на конкурс «Мастера гостеприимства» проект Культурного центра малочисленных народов Сибири в Санкт-Петербурге.

«Идея моего проекта — это создание музея малочисленных народов, с декоративно-прикладным творчеством, национальными костюмами, а также с местом свободного общения, где молодежь может участвовать в мастер-классах, конференциях, как очно, так и по видеосвязи», — рассказала Виктория.

Участница конкурса говорит, что не удивилась тому, что вышла в полуфинал, потому что изначально была настроена на победу.

«Самое интересное здесь — работать с людьми из разных сфер деятельности, так или иначе относящихся к индустрии гостеприимства. Это и туризм, и ресторанный бизнес, и гостиничный бизнес. Но мы не только узнаем что-то новое, мы учимся взаимодействовать друг с другом, находить взаимопонимание, рассматривать ситуацию с разных сторон, прислушиваться к чужому мнению, работать строго по таймингу. Сам конкурс «Мастера гостеприимства» для меня теперь пример четкой и слаженной организации проведения мероприятия», — поделилась впечатлениями Виктория.

По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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