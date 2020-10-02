Тверь, 2 октября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Масштабные учения по отработке мероприятий гражданской обороны стартовали в Тверской области 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Старт Всероссийской штабной тренировке дали министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Пресс-служба правительства Тверской области Учения в Тверской области

В учениях приняли участие более 220 человек — сотрудники подразделений МЧС России, регионального ГУ МЧС, центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», руководители областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, представители коммунальных служб. В ходе учений был отработан сценарий по противодействию попытке террористических и экстремистских организаций вывести из строя стратегически важные объекты экономики и коммунальной сферы. У аэродрома Змеёво отрабатывались действия по ликвидации условной диверсионной группы, которая, по легенде учений, проникла на предприятие, где хранятся химически опасные вещества.

«Сегодня нам продемонстрировали слаженность действий всех государственных структур. Руководители муниципальных образований региона, члены областного Правительства получили неоценимый практический опыт. Увидели, как надо действовать в подобного рода ситуациях. Важно, что в эту работу включились не только МЧС, но и коммунальные службы, главы районов, муниципальные предприятия», — отметил Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября во всех регионах России проводились проверки систем оповещения. Об этом жителей предупредили заранее, однако многих все равно напугали сработавшие сирены.