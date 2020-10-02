Калуга, 2 октября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно на нужды агропромышленного комплекса выделяется порядка трёх миллиардов рублей, а совокупный инвестиционный сельскохозяйственный портфель уже превысил 105 млрд рублей. Об этом 2 октября заявил в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Министр сельского хозяйства области Леонид Громов

В 2020 году калужскими аграриями заготовлено более 265 тыс. тонн зерна при наивысшей за последние годы урожайности 31 ц/га, в Мещовском и Ферзиковском районах урожайность превысила 40 ц/га. Общий надой молока планируется к концу 2020 года не менее 434 тыс. тонн. Динамично развивается мясное скотоводство. За истекшее десятилетие массив мясного скота возрос более чем в 40 раз, и в настоящее время он составляет более 90 тысяч голов. Дополнительный импульс развитию фермерства и сельской кооперации дан в рамках национального проекта в виде грантов «Агростартап». Успешно развиваются и новые отраслевые направления: тепличное овощеводство, садоводство, производство культивируемых грибов и масличных культур, аквакультура, козоводство, овцеводство и кролиководство.

Для притока молодых кадров и качественного улучшения жизни калужских сельчан в области активно реализуется программа комплексного развития сельских территорий.