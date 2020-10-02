Киев, 2 октября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Введя жесткий карантин весной этого года, власть в Киеве обрекла украинцев на массовое заболевание коронавирусом в самый опасный, осенне-зимний период, когда воздействие пандемии будет мультиплицировано дополнительными эпидемиями вирусных и простудных заболеваний.

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Об этом заявил сегодня, 2 октября, политический эксперт Алексей Кущ, оценивая текущую ситуацию в стране.

По его мнению, сейчас на Украине ситуация складывается «идиотическая»:

»Бездумное блокирование всей страны по сути лишь отсрочило «приговор», ведь без коллективного иммунитета и/или массовой вакцинации, пандемическая волна неизбежна… Была отсрочка во времени и первая волна будет осенью-зимой и начнется аккурат к местным выборам».

Эксперт также коснулся ситуации в экономике, заявив, что выбрав неверный план действий, падение ВВП на 6% власти «просто спустили в унитаз».

«Даже не хочется думать, что таким образом власть пыталась скрыть неминуемое падение экономики, начавшееся еще до пандемии в декабре 2019 (снижение ВВП на 0,5%, впервые с 2016-го); а также создала путь к отступлению в случае катастрофического падение рейтинга в канун местных выборов», — резюмировал Кущ.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни на Украине зафиксирован очередной скачок заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 1 октября, на Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (а днем ранее — 4069 больных, и это также был антирекорд).

Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил стремительный рост числа заболевших и угрозу функционирования медицинской системе в целом.

«Есть предел… Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников, которые оказывают помощь и спасают», — сказал он.