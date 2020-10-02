Омск, 2 октября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Тот факт, что Алексей Навальный на сегодняшний день быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит о том, что в Омске его жизнь была спасена. Такое мнение выразили омские медики в открытом письме, опубликованном в ответ на критику из уст Навального и его сторонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

«Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», — говорится в письме.

По словам медиков, Навальный остался жив именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины.

Скорая помощь прибыла в аэропорт через 16 минут после получения сигнала с борта самолёта, в котором стало плохо блогеру. Через 17 минут после того, как его вынесли на носилках, Навальный был доставлен в медицинский центр БСМП №1 Омска. Врачи боролись за его жизнь 44 часа.

«Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией», — подчёркивают медики.

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Врачи считают, что «столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине». Они констатируют, что сейчас происходит «хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту».

"Сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо», — говорится в письме.

Медицинское сообщество Омска негативно отреагировало на слова Навального, обвинившего врачей БСМП №1 в неоказании ему адекватной медицинской помощи.

«Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей Омской медицине», — считают в Омском областном отделении Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, Навального госпитализировали. Затем он был переведён для дальнейшего лечения в клинику в Германии. 23 сентября блогера выписали.