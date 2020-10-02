Санкт-Петербург, 2 октября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Женский алкоголизм не опаснее мужского. Об этом заявили петербургские врачи накануне Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом, который отмечают 3 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылки

Специалистов попросили прокомментировать справедливость широко распространенных утверждений, что алкоголизм у женщин более опасен, чем у мужчин, и «не излечим».

«По мне, так это миф. У нас разные мужчины и разные женщины. Поэтому, это более мифическое. Кто-то придумал, и дальше понеслось. Проблемы громадные и с мужчинами, и проблемы громадные с женщинами», — сказал главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов.

С такой же точкой зрения выступила заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ Алла Шаболтас.

«Это точно миф, если говорим об алкоголизме как заболевании хроническом, пожизненном, склонном к рецидивам», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что эту болезнь излечить невозможно в принципе, в привычном понимании этого слова. Когда алкоголик не пьет, он находится в ремиссии, «в трезвости», но болезнь пожизненна, она навсегда ставит алкоголика в уязвимое положение.

«Поэтому самый главный миф — что алкоголизм можно излечить, а потом выпивать, «как все». Что касается темы женской — думаю, очень часто это лишь так представляется, будто женский алкоголизм быстрее развивается, от меньшего количества алкоголя. Но это, возможно, как раз связано с размерами тела, какими-то биологическими факторами. Но я согласна с Дмитрием Павловичем [Константиновым] — речь о более индивидуальной картине и употребления, и развития заболевания», — сказала Шаболтас.

По словам Константинова, в его медучреждении наблюдается стопроцентная загрузка. Заняты все 373 койки, из который 100 реабилитационных.

«Они загружены. Мы работаем с НКО и часть наших пациентов переходят на долечивание в реабилитационные центры некоммерческих организаций. Сегодня 100% загрузки», — подчеркнул главврач.

В сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, учреждение работает, как обычно.

«Больница справляется с режимом, карантинных мероприятий на отделениях нет, всё достаточно спокойно, всё стабильно», — добавил он.

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