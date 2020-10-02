Смоленск, 2 октября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Около 300 млн рублей составил объём субсидий, предоставленных сельхозтоваропроизводителям Смоленской области на приобретение сельхозтехники. Об этом говорилось на заседании координационной комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», которое провёл губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 2 октября. Заседание состоялось в режиме видеоконференции.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Алексей Островский напомнил, что субсидии аграриям на приобретение новой сельскохозяйственной техники предоставляются в регионе с 2017 года, эта мера поддержки оказалась крайне востребованной. За весь период субсидии получили 181 сельхозтоваропроизводитель региона, общая сумма выделенных средств — 300 млн рублей.

«В общей сложности по состоянию на 1 сентября аграриями региона приобретено 230 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В целом же, согласно заявкам и прогнозу обновления машинно-тракторного парка, в текущем году сельхозтоваропроизводители региона планируют закупить более 400 единиц техники», — отметил губернатор Смоленской области.

Глава региона подчеркнул, что современная материально-техническая база даёт возможность для более комфортного и эффективного труда, способствует росту объёмов сельхозпроизводства. По прогнозу, отметил Алексей Островский, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Смоленской области в 2020 году сохранится на уровне прошлого года и составит 318 тысяч тонн. В то же время ожидается увеличение объёмов семян рапса на 2%, до 12,6 тыс. тонн.

«Это во многом стало возможным благодаря приобретению энергонасыщенной техники с привлечением государственной поддержки», — подчеркнул Островский.

Глава региона также напомнил, что в августе в результате переговоров с гендиректоров АО «Росагролизинг» удалось достигнуть договоренностей о реализации совместной программы, позволяющей минимизировать отказы на поставку сельскохозяйственной техники смоленским сельхозтоваропроизводителям в лизинг от данной компании.

«Администрация области через департамент по сельскому хозяйству и продовольствию будет с 2021 года субсидировать лизинговые платежи в счет уплаты основного долга», — подчеркнул Алексей Островский.

На совещании также обсуждались вопросы работы по популяризации профессии сельских механизаторов и обмена передовым опытом среди специалистов отрасли, глава региона отметил, что практика проведения Дня пахаря, профессиональных соревнований среди механизаторов будет продолжена. Как отмечалось, также смоленская делегация примет участие в международной специализированной выставке «Агросалон-2020», которая стартует в Москве в начале октября. В частности, представители смоленских предприятий смогут увидеть новые образцы сельскохозяйственного машиностроения.

«Учитывая положительный эффект от мер поддержки, которые предоставляются сельскохозяйственным предприятиям, мною принято еще одно стратегическое решение. Вся экономия средств, сложившаяся в текущем году по мероприятиям областной государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, будет перераспределяться на технологическую модернизацию отрасли», — сказал Островский.

Начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев на заседании констатировал существенный рост районов-участников программы субсидирования. На распределение 20,9 млн рублей — последней части субсидий, запланированных на 2020 год — документы представили 30 товаропроизводителей из 15 муниципальных образований. Общее количество субсидируемого оборудования составит 65 единиц, 20 из которых предназначены для работы в хозяйствах, специализирующихся на молочном животноводстве.

«Департамент, видя высокую заинтересованность аграриев региона в данной мере государственной поддержки, прорабатывает вопрос перераспределения дополнительных средств по этому направлению в размере 5 млн рублей, что позволит оказать содействие как минимум 10 предприятиям области», — уточнил Царёв.

По итогам голосования было принято положительное решение о предоставлении данной субсидии. Средства господдержки будут доведены всем 30 сельхозтоваропроизводителям в срок до 15 октября.