Санкт-Петербург, 2 октября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Почти 280 человек пострадали или погибли в авариях по вине пьяных водителей в Петербурге с начала года. Об этом 2 октября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За восемь месяцев 2020 года в обоих регионах было зарегистрировано 204 ДТП, которые произошли по вине нетрезвого водителя. В результате этих аварий погибли 28 человек, а 246 получили травмы, в том числе 14 детей в возрасте младше 16 лет.

За это же время в Петербурге и Ленобласти возбудили 449 уголовных дел по статье 264.1 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), за повторную пьяную езду.

Как сообщил главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов, в Петербурге с начала года провели 2575 медицинских освидетельствований на состояние опьянения.

Нетрезвыми признали 239 водителей. В 2019 году к этому моменту таковым был признан 221 человек.

«Цифры практически идентичны к прошлому году», — сказал Константинов.