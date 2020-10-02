Юхнов, Калужская область, 2 октября, 2020, 14:29 — ИА Регнум. В городе Юхнов Калужской области сотрудница финансово-кредитной организации оформляла фиктивные договоры займов на несуществующих лиц, а полученные деньги присваивала. Общая сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По версии правоохранителей, также, будучи материально ответственным лицом, женщина брала денежные средства организации, но не возвращала их. В данном случае недостача составила более 50 тысяч рублей.

По фактам мошенничества и растраты возбуждены уголовные дела. Сотруднице банка грозит лишение свободы на срок до шести лет.