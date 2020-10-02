Ростов-на-Дону, 2 октября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) приземлился самолёт, принадлежащий правительству РФ. На нём прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. В воздушной гавани высокого гостя встретил донской губернатор Василий Голубев.

Government.ru Михаил Мишустин посетил Комбайновый завода «Ростсельмаш». Ростов-на-Дону

В пресс-службе главы региона уточнили, что Мишустин посетит Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики, где встретится с руководителямии и преподавателями колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профобразования и студентами.

Вместе с главой региона премьер-министр России посетит крупнейшее предприятие Ростовской области — завод «Ростсельмаш».