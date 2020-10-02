Москва, 2 октября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Правительству РФ нужно будет разработать новый пакет мер, направленных на поддержу наиболее пострадавших отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Как полагает экономист, это был вполне логичный шаг в череде мер, направленных на поддержку бизнеса, а также в качестве опережающей меры в преддверии возможного второго этапа ограничительных мер.

Sam Yurface Банкротство

«При этом следует отметить, что продолжение моратория до начала следующего года не будет нести каких-то революционных преференций для бизнеса в случае вынужденного ограничения их активности в течение ближайших недель. Отсрочка банкротств не позволит им восстановить свою деятельность, а лишь перенесет «день Х» на определенный срок, — сказал экономист. — При наступлении обозначенной выше ситуации от правительства потребуется разработка нового пакета мер, нацеленного на поддержку наиболее пострадавших отраслей. Но их перечень будет ощутимо меньше, чем мы наблюдали в период марта-июня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что если бы власти РФ не продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве, то российский бизнес смог бы это пережить.