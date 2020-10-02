Севастополь, 2 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя, церемония инаугурации проходит 2 октября, сообщает ИА REGNUM. Церемония проходит в Доме офицеров Севастополя. Гостями церемонии стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, представитель региона в Совете Федерации Екатерина Алтабаева, председатель ЗС Севастополя Владимир Немцев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Вступая в должность губернатора Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав города Севастополя, честно и добросовестно исполнять обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, способствовать процветанию города и благосостоянию его жителей», — произнёс слова клятвы Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя в июле 2019 года. 13 сентября 2020 года он принял участие в выборах главы города и одержал победу: за него проголосовали 85,7% избирателей.