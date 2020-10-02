Томск, 2 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Открытие туристического «Золотого кольца Сибири» (Открываем Сибирь) состоялось 2 октября. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, из Томска по этому маршруту отправился первый путешественник — велосипедист Егор Ковальчук.

Adam63 Томск

Томск — стартовая точка маршрута. За 33 дня Ковальчук посетит Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ. За это время он преодолеет на велосипеде около 10 тыс. км.

По словам координатора проекта, члена федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлии Калюжной, это путешествие в том числе призвано показать возможности велотуризма в Сибири.

Велопутешествие посвящено 175-летию Русского географического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл на базе Поволжского государственного технологического университета открылся Центр развития туризма.

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