Ярославль, 2 октября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославской области просроченная задолженность жителей за газ увеличилась с начала года почти на треть — с 87,4 млн рублей до 116,1 млн. Об этом сообщает официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». Долги выросли на 28,7 млн. рублей.

Pixabay.com Газовая плита

По решению Правительства России пени за долги по коммунальным услугам в этом году не начисляются. Однако газовики рекомендуют абонентам платить вовремя, чтобы не копить долги.

Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль», сейчас компания возобновляет процесс отключения от газа злостных неплательщиков. Но касается это только тех абонентов, долг которых возник до 1 апреля 2020 года и до сих пор не оплачен.