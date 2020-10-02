Кострома, 2 октября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Костромской области подтверждены ещё две смерти от COVID-19, в регионе теперь зарегистрировано 83 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб. Очередными жертвами новой инфекции стали мужчины 44 и 72 лет.

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За сутки в Костромской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за все время пандемии приближается к 5 тысячам и на утро 2 октября составило 4848 человек.

За сутки в регионе поправилось 47 костромичей. За весь период число выздоровевших от коронавируса достигло 3681 человека.