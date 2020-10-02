Калуга, 2 октября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В Калужской области по программе «Сельская ипотека» с начала 2020 года зарегистрировано 50 кредитов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росреестра по региону.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области

По информации ведомства, программа «Сельская ипотека» направлена на повышение качества жизни на селе. Этот вид ипотеки выдаётся по рекордно низкой ставке — от 0,1 до 3% годовых. Программа доступна гражданам в возрасте от 21 до 65 лет. Срок ее действия — с 2020 по 2025 годы.

В российские банки с начала 2020 года поступило свыше 118 тыс. заявок на сумму, которая превышает 257 млрд рублей. В настоящее время правительство РФ прорабатывается вопрос дополнительного финансирования в объёме 2 млрд рублей программы сельской ипотеки, которая затронет более 45 тыс. российских семей.