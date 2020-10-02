Москва, 2 октября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Москве школьников могут отправить на дистанционное обучение с 19 октября. Об этом 2 октября сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По данным источника агентства, столичные власти рассматривают возможность возобновления работы школ после двухнедельных каникул в дистанционном режиме. Причина — ухудшение эпидемиологической ситуации в столице.

Источник допустил с 19 октября в московских школах «весенний сценарий» — переход на «удалёнку» на две-три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 18 октября школьники Москвы будут отдыхать на каникулах.