Москва, 2 октября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. «Мы видим очередной этап так называемой оптимизации медицины».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинское страхование

В системе российского обязательного медицинского страхования готовятся серьезные изменения, сообщают «Известия». Изданию стало известно, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) подготовил изменения в закон об ОМС, согласно которым конфигурация ОМС будет изменена в сторону сметно-распределительной системы.

«В «мусорную корзину», — пишет «Независимая газета», — планируют выбросить одно из главных завоеваний пациент-ориентированной модели здравоохранения — возможность получить медицинскую помощь в федеральных медицинских учреждениях (ФМУ) по всей стране в рамках системы ОМС». Издание напоминает, что именно эти учреждения оказывают большую часть высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Готовящийся законопроект, по данным СМИ, выводит федеральные медицинские центры из-под контроля страховых компаний, которые в настоящий момент контролируют направление туда пациентов на диагностику и лечение, следя за качеством оказываемой медицинской помощи. Если поправки будут приняты, то федеральные медицинские учреждения будут подотчетны ФФОМС и таким образом избавлены от независимого контроля. В ведении страховых компаний остаются лишь региональные медучреждения. Все это ограничит возможности получения медицинской помощи в медучреждениях по выбору застрахованного.

«Предлагается начать финансирование федеральных медицинских учреждений через государственную структуру — ФФОМС, предав ему и другие функции страховой компании. ФФОМС должен встать на сторону пациента, вместо частной страховой компании, а также осуществлять контроль оказываемой медицинской помощи. Что лучше — государственная структура в лице ФФОМС или частная страховая компания? — задается вопросом «Независимая газета». — В первую очередь речь идет о защите права пациента в споре с больницей. Сегодня частные страховщики финансово мотивированы бороться за каждого пациента, поскольку каждый гражданин может поменять свою страховую компанию… Чем лучше частный страховщик защищает интересы человека, тем больше застрахованных у него будет: работает конкуренция за пациента. В чем интерес государственной структуры ФФОМС, являющейся подразделением Минздрава, защищать пациента в его споре с больницей, которая также является подразделением Минздрава? Правильно, ни в чем… ФФОМС не может быть и финансово мотивирован, чтобы бороться за каждого пациента: госструктура не получает прибыли. Получается, что пациенту предлагают жаловаться на Минздрав в Минздрав и лишают бесплатного адвоката в лице страховщика с сильной юридической службой».

«Плохо, если этот законопроект действительно внесут в Госдуму, не посоветовавшись ни с кем, — считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. — Подобные инициативы надо рассматривать в диалоге с экспертным сообществом, включая, конечно, и пациентские организации. Страховая модель предполагает ответственность страховщика за качество медицинской помощи, которую получает застрахованный, а равенство медучреждений гарантировано правом свободного выбора для пациента медицинской организации. Любые изменения в вышеуказанных принципах могут привести к нарушению прав российских пациентов».

По его мнению, выведение федеральных медучреждений в отдельную группу, которую не смогут проверять страховые медицинские организации, может обесценить труд последних лет по развитию независимой экспертизы и созданию сети страховых представителей: «Фактически они превратятся в отношении федеральных медучреждений в большой call-центр или справочную без возможности повлиять на ситуацию в случае нарушения прав пациентов».

«Страховые медицинские организации, — подчеркнул директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин, — это единственное независимое звено в системе здравоохранения, которое находится на одной стороне с пациентом и призвано защищать его права. Если обратиться к опыту зарубежных стран, в которых действует схожая модель обязательного медицинского страхования, например, Нидерландов, то везде роль страховых организаций достаточно высока, выше, чем в России. Например, они могут влиять на объем медицинских услуг, который заказывается у того или иного лечебного учреждения. Чем выше удовлетворенность застрахованного, тем больше пациентов будет направлено в эту больницу. Таким образом страховые медицинские организации стимулируют лечебные учреждения повышать качество оказываемых услуг. В России они, к сожалению, лишены возможности влиять на финансирование. Мы же идем не тем путем, которым, как мне кажется, следовало бы идти».

По мнению депутата Госдумы Дениса Парфенова, новый законопроект снижает возможности независимого контроля здравоохранения. «Мы видим очередной этап так называемой оптимизации медицины, — считает он. — Фонд медицинского страхования распоряжается огромными средствами, а подобные нововведения могут сделать его работу еще менее прозрачной. По сути, чиновники хотят в ручном режиме управлять медициной, устанавливая правила и контролируя сами себя».

«Эволюционная реализация модели ОМС и отход от модели сметного финансирования велись в нашей стране последние десятилетия, в том числе силами как самого ФФОМС, так и Минздрава с их предыдущими руководителями, — резюмирует «Независимая газета». — Следствием этого стало увеличение доступности и качества медицинской помощи. Появилась конкуренция федеральных медучреждений за пациента, практически исчезли очереди на высокотехнологичную медпомощь… Но именно это так легко пытаются стереть новое руководство ФФОМС… Вызывает недоумение, что государственные служащие позволяют игнорировать стратегию президента и осознанно закладывают в систему конфликт интересов и потенциальную коррупцию».