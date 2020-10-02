Ярославль, 2 октября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского перешёл на смешанный формат обучения, при котором не менее половины занятий будет проводится в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ректор вуза Михаил Груздев.

Yspu.org Ярославский государственный педагогический университет

«Мы более жёстко уходим в смешанный формат обучения. Это происходит в ручном режиме, общей инструкции нет. Только что прошло совещание, на котором рекомендовали деканам минимизировать количество людей, которые одновременно находятся в здании, максимально рассредоточить студентов. Нет занятий, где в аудитории более 25 человек. Всё, что можно безболезненно перевести на дистант, переводится на дистант. Стараемся чередовать дни с посещениями и дни без посещения», — рассказал Михаил Груздев.

Ранее о переходе на дистанционное обучение объявил ЯрГУ им. П. Г. Демидова.