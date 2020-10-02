Обнинск, Калужская область, 2 октября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области воздушный шар, зацепившийся фольгированной лентой за зажим гирлянды изоляторов, вызвал отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Мирная — Обнинск», сообщили 2 октября корреспонденту ИА REGNUM в филиале «Калугаэнерго».

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Шар, зацепившийся за зажим гирлянды изоляторов, вызвал отключение воздушной линии электропередачи.

По информации энергокомпании, авария привела к погашению трёх подстанций. Без электричества остались два населённых пункта, где проживает более 2800 человек. Обесточивание тяговых подстанций также вызвало задержку в движении электрички Калуга-1 — Москва. Энергетики напомнили, что осень — пора для организации праздников на свежем воздухе, и следует более тщательно выбирать места для проведения торжеств. В непосредственной близости от электроустановок и под линиями электропередачи строго запрещается запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи и шары.

«Если вы не хотите, чтобы ваш праздник был испорчен, выбирайте для его проведения максимально безопасное место. Подумайте о здоровье своих родных и близких. И не забывайте о других людях, которые могут пострадать от вашей невнимательности и беспечности», — сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.