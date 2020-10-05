Турция готовится стать империей. Признаки этого очевидны
Анкара, 6 октября, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Политический курс современной Турции зачастую называют неоосманизмом, как будто речь идет о некотором возврате к реалиям конца XIX века. О том, почему такой термин совершено не подходит к нынешним амбициям Анкары, проводящей скорее курс на пантюркизм, рассказывает автор ИА REGNUMСергей Шакарянц.
Если суммировать действия Турции за последние несколько десятилетий, то окажется, что яркая личность нынешнего президента Эрдогана, вместе с его агрессивными подчас решениями, вполне вписывается в ту логику, руководствуясь которой, Турция поддерживала и поддерживает Боснию, Албанию или нынешних сирийских «борцов за демократию».
Что же касается османизма, возникшего в конце XIX века, то он во многом следовал заповедям европейского модерна, а значит, мыслил Турцию похожей на национальное европейское государство, сосредоточенное на своей внутренней проблематике. Как же назвать в отношении Турции противоположную тенденцию, когда государство начинает гнаться за возможностями внешнего влияния?
Читайте статью Сергея Шакарянца «Сегодняшняя Турция — это не неоосманизм, а пантюркизм».