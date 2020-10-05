Анкара, 6 октября, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Политический курс современной Турции зачастую называют неоосманизмом, как будто речь идет о некотором возврате к реалиям конца XIX века. О том, почему такой термин совершено не подходит к нынешним амбициям Анкары, проводящей скорее курс на пантюркизм, рассказывает автор ИА REGNUMСергей Шакарянц.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Если суммировать действия Турции за последние несколько десятилетий, то окажется, что яркая личность нынешнего президента Эрдогана, вместе с его агрессивными подчас решениями, вполне вписывается в ту логику, руководствуясь которой, Турция поддерживала и поддерживает Боснию, Албанию или нынешних сирийских «борцов за демократию».

Что же касается османизма, возникшего в конце XIX века, то он во многом следовал заповедям европейского модерна, а значит, мыслил Турцию похожей на национальное европейское государство, сосредоточенное на своей внутренней проблематике. Как же назвать в отношении Турции противоположную тенденцию, когда государство начинает гнаться за возможностями внешнего влияния?

Читайте статью Сергея Шакарянца «Сегодняшняя Турция — это не неоосманизм, а пантюркизм».