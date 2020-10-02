Париж, 2 октября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В сети появился первый тизер концептуального электрокроссовера Renault. Изображение авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Renault Тизер концепта электрического авто Renault

Судя по изображению модели, концепт будет иметь стилизованную светодиодную головную оптику и чёрную радиаторную решетку с вертикальными перемычками. Под передними фарами можно увидеть треугольную позолоченную вставку.

Новинка будет построена на «тележке» CMF-EV, разработанной специально для электрокаров. Также известно, что кроссовер будет меньше, чем модель Captur. Запас хода автомобиля, по некоторым данным, составит 600 км.

Ожидается, что концепт будет показан на мероприятии Renault eWays с 15 по 26 октября.

Ранее компания Renault представила европейскую версию купеобразного кроссовера Arkana. В пакете комплектаций модели для Европы появится новое исполнение R. S. Line.

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