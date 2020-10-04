Москва, 5 октября, 2020, 02:10 — ИА Регнум. Так называемая «тема Навального», с представлением известного блогера в качестве «жертвы Кремля», была на удивление единодушно поддержана на обоих берегах Атлантики. Почему так дружно взялись за воспевание Алексея Навального, разбирался обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Даже те страны, которые, казалось бы, имеют больше поводов для споров, чем для согласия, выразили солидарность в деле блогера. Феномен «отравленного Навального» продемонстрировал всю глубину заблуждения тех, кто считал противоречия между США и странами Евросоюза «фундаментальными». Ничего подобного, факты показывают обратное, а именно то, что пока США сильны, Европа и дальше готова послушно выполнять распоряжения из-за океана

Любопытно и то, что Запад не выдумывает новых приемов, когда лепит из Навального политическую икону. Как работает «мученичество» Навального против России?

Читайте статью Владимира Павленко «Дело Навального: дисциплинированный хор марионеток против России».