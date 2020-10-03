Владивосток, 3 октября, 2020, 05:41 — ИА Регнум. Достойно ли для российского чиновника быть еще и бизнесменом? Российский закон утверждает, что нет, и предусматривает наказание для тех, кто пытается совместить эти два занятия. Почему бывший приморский вице-губернатор Василий Усольцев не стал сильно беспокоиться по поводу данного запрета, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Primorsky.ru Василий Усольцев

Усольцев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, почему-то не озаботился тем, чтобы передать бразды правления своими предпринимательскими делами доверенным лицам, а продолжал незаконно участвовать в предпринимательской деятельности.

По мнению некоторых экспертов, Усольцев долгое время был «непотопляем» из-за его руководства важным горнодобывающим предприятием «Дальполиметалл». Но только ли в этом было дело?

Читайте статью Анастасии Степановой «Госслужба бизнесу не помеха? Об активах бывшего вице-губернатора Усольцева».