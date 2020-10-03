Варшава, 3 октября, 2020, 09:22 — ИА Регнум. Отправка польских военнослужащих в Турцию в тот момент, когда между Анкарой и Афинами отношения испорчены чуть ли не до перехода в горячую фазу, может говорить о серьезном решении Польши в очередной раз противопоставить себя остальному Евросоюзу. Для чего это могло понадобиться Варшаве, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Eucom.mil Флаг Польши

Польский военный контингент отправился в Турцию по приказу, подписанному польским президентом Анджеем Дудой. И пусть количество польских военных в этом отряде не слишком велико, всего лишь 80 солдат и специалистов, важен момент, в который это событие произошло.

Ведь именно в это время Греция обращалась к странам Евросоюза, пытаясь сформировать некое общее мнение против Анкары у соседей-европейцев. Может быть, такой ход со стороны Варшавы означает, что в ближайшем будущем возможно более плотное взаимодействие между США и Турцией и Польша торопится занять место в этом «вагоне»?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польские военные идут на службу Эрдогану».