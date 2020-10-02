Пермь, 2 октября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Перми в театре «У Моста» открылся IV Международный фестиваль Мартина Макдонаха. Пресс-конференция, посвященная этому событию, состоялась в первый день фестиваля, 1 октября.

Vk.com/fest_md Фестиваль МакДонаха

В пресс-конференции приняли участие художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, а также члены жюри.

Торчинский заявил, что пермяки могут гордиться Сергеем Федотовым, который организовал это мероприятие, и пообещал, что следующий фестиваль будет проходить в новом здании театра на заводе Шпагина. Правда, потом он уточнил, что это произойдёт не на V, а на VI фестивале Макдонаха.

Французский режиссёр Ролан Боннин, который является одним из членов жюри фестиваля, предположил, что в будущем Макдонах может написать пьесу о нынешнем периоде пандемии. «Столько разных ситуаций происходило, какие эмоции были выражены и как выстраивались человеческие взаимоотношения, они не могут остаться неотраженными Макдонахом», — сказал он.

Ещё один член жюри театровед, доктор филологических наук Вера Шамина рассказала, что перевела новую, девятую по счёту, пьесу Макдонаха, и пообещала предоставить перевод в электронном варианте.

Председатель жюри Виктор Шрайман отметил, что фестиваль Макдонаха креативно продолжает свою работу в условиях пандемии.

Пожелания успеха в видеоформате прислали театры из Ирландии, Испании, Польши, Италии, Румынии, Сербии, Эстонии, которые также являются участниками фестиваля. Они не смогли приехать в Пермь из-за пандемии, но их работы будут представлены на фестивале в онлайн-формате.

С приветственным словом также обратились посол Ирландии в России Брайан МакЭльдафф и лидер ирландского сообщества в России Дейв Пирс.

В первый день фестиваля были показаны спектакли «Королева красоты из Линена» в исполнении ирландского театра St. Patrick's Drama Group, «Сиротливый Запад» Театра под руководством Армена Джигарханяна, а также премьера театра «У Моста», спектакль «Поле» по пьесе ирландского драматурга Джона Б. Кина.