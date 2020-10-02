Ростов, Ярославская область, 2 октября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В городе Ростов Ярославской области закрыта на карантин бактериологическая лаборатория Роспотребнадзора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Ростовского района.

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Работа отделения испытательно-лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Ярославской области» приостановлена с 1 октября. Карантин продлится 2 недели.

«По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе, работа бактериологической лаборатории, находящейся по адресу Ярославская область г. Ростов, Перовский переулок д.19, приостановлена в связи с закрытием на карантин по COVID-19», — рассказали в администрации Ростовского района.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ростовском районе на этой неделе заразились 12 человек. Муниципальное образование на третьем месте в регионе по числу инфицированных коронавирусом.