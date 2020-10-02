Томск, 2 октября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 2 октября открыл в селе Копылово Томского района рыбоводный комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Tomsk.gov.ru В томском селе Копылово открыт рыбоводный комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород

В новую линию с системой замкнутого водоснабжения вошли 64 бассейна общим объёмом 150 кубометров и садковая линия площадью 324 квадратных метра. На предприятии можно выращивать до 35 тонн товарной рыбы в год и до 5,3 млн молоди.

Общая стоимость инвестиционного проекта — 15 млн рублей. Из областного бюджета проект поддержан на сумму 5 млн рублей. Новое предприятие будет поставлять на рынок и готовую для употребления товарную рыбу, и молодь.

Комментируя ситуацию в рыбном хозяйстве региона в целом, Сергей Жвачкин подчеркнул, что в Томской области возрождён рыбоконсервный завод в Александровском районе, запущена переработка в Колпашеве и современный завод под Томском.

«Наш регион стал первым в Сибири, где можно легально, по лицензии, вылавливать рыбу ценных пород», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года сотрудники Байкальского филиала «Главрыбвода» выпустили в реку Селенга более 20 тыс. штук молоди байкальского осетра.

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