Ярославль, 2 октября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Более 20 владельцев бизнеса приняли участие в совместном приеме, который провели уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и прокурор Ярославской области Дмитрий Попов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Аппарат бизнес-омбудсмена Участники приема

Чаще всего представители бизнес-сообщества жаловались на бездействие или противоправные действия органов власти и правоохранительных органов.

«Также есть вопросы по земле, арендным отношениям, деятельности организаций сферы ЖКХ, уголовному преследованию. Отклики от предпринимателей в ответ на информацию о предстоящем приеме с прокуратурой шли довольно активно. Это говорит как о доверии бизнеса к ведомству, так и о том, что проблемы у предпринимателей на территории региона есть», — отметил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Количество обращений предпринимателей в прокуратуру региона остается стабильно высоким.

«В этом году прокуратурой было выявлено более тысячи нарушений прав предпринимателей, каждое второе обращение, в котором указывается на нарушение прав бизнеса, было удовлетворено. Аналогичная ситуация и в сфере контрольно-надзорной деятельности: за 9 месяцев 2020-го к нам поступило около 700 обращений от органов контроля с просьбой разрешить проведение внеплановых проверок, в половине случаев было отказано. То есть защита прав предпринимателей остается для нас приоритетом», — сказал прокурор Ярославской области Дмитрий Попов.

Как отметили в надзорном ведомстве, в сжатых рамках совместного приема детально разобраться в каждой ситуации невозможно. Обращения были приняты у всех, каждая жалоба будет находиться на личном контроле у прокурора региона. В декабре Альфир Бакиров и Дмитрий Попов проведут новый прием с предпринимателями из районов области, встреча пройдет в формате видеоконференции.