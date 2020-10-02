Симферополь, 2 октября, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Более пяти миллионов туристов посетили Республику Крым за девять месяцев 2020 года, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«По состоянию на 1 октября, за девять месяцев 2020 года, в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек», — написал Аксёнов.

В сентябре в Крыму отдохнули 1,11 млн гостей, в среднем средства размещения были загружены на 70−90%, в 2019 году в это же время уровень загрузки составлял 44−50%. Увеличился и поток по Крымскому мосту: в сентябре 2020 года в Крым приехали 67 тыс. автотуристов, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

В октябре уровень загрузки мест размещения в Крыму также останется высоким — до 80%, также идёт активное бронирование на ноябрь и новогодние праздники.