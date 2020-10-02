Санкт-Петербург, 2 октября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. В Петербурге продолжается запоздавшее бабье лето. В городе в пятницу и субботу, 2−3 октября, ожидается тёплая погода без осадков.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Пестеля в Петербурге

«Октябрь радует теплом и солнцем», — охарактеризовал погодную ситуацию в Петербурге ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он объяснил, что город на Неве продолжит оставаться на периферии обширного очага повышенного атмосферного давления.

«При переменной облачности вновь обойдётся без дождей, а температурные показатели будут на 4−5° выше обычных для начала октября значений», — отметил специалист.

По прогнозу «Фобоса», температура воздуха в Петербурге днем составит +17…+19 градусов, по Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В то же время в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дают более сдержанный прогноз на пятницу, хотя и подтверждают отсутствие осадков. По этим данным, днём температура в Петербурге составит +16…+18 градусов.

В субботу, 3 октября, в Петербурге переменная облачность, вновь без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9 гр., местами до +4 гр., днём +16…+18 гр.

В Ленинградской области в субботу также без осадков. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами до 0 гр., днём +14…+19 гр.