Гент, Бельгия, 2 октября, 2020, 08:53 — ИА Регнум. На заводе Volvo Cars в бельгийском Генте стартовало производство электрифицированных внедорожников XC40 Recharge. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Volvo Электрокар XC40 Recharge P8

Полностью электрическая версия самого продаваемого внедорожника марки — XC40 получил престижную награду European Car of the Year. Модель основана на компактной модульной архитектуре (CMA). Платформа была разработана совместно с Geely Group.

Полноприводный XC40 Recharge на одном запасе хода может преодолеть расстояние равное свыше 400 км (по WLTP). Мощность силовой установки электрокара составляет 408 л. с.

Аккумулятор XC40 Recharge может заряжаться до 80% своей ёмкости примерно за 40 минут с помощью системы быстрой зарядки.

В салоне новинки стоит новая информационно-развлекательная система на базе Android, в которую встроены технологии и службы Google, такие как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.

Ранее стало известно, что компания Volvo отзывает в России 1 627 автомобилей.

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