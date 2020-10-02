Вашингтон, 2 октября, 2020, 08:09 — ИА Регнум. Тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом американский лидер 2 октября сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Сегодня ночью (тест на коронавирус) у Меланьи Трамп (супруга президента — ред.) и у меня (показал) положительный результат», — написал на своей странице президент США

Также он подчеркнул, что немедленно уходит на карантин и восстановление.

«Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!» — заключил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уйти на карантин из-за выявленного заражения коронавирусом у его советницы Хоуп Хикс.