Москва, 2 октября, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 1 октября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль закрылся в плюсе по итогам дня, но по-прежнему в течение дня испытывал давление от геополитики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста. Тема не новая, поэтому новость оказала слабое влияние на внутренний валютный рынок.

Во второй половине дня давление усилилось на фоне снижения цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent снижались до $39,90, поскольку беспокойство по поводу распространения коронавируса продолжало вызывать опасения по поводу снижения спроса на энергоносители.

Торги по рублевым парам 1 октября завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 77,36, евро/рубль — на 0,21%, до 90,86 руб., фунт/рубль — на 0,68%, до 99,67 руб.

Министерство здравоохранения Испании приняло решение «в ближайшие дни» закрыть Мадрид и ещё десять самых густонаселённых городов столичного региона из-за «тревожной» эпидемиологической ситуации.

Власти Франции тоже могут объявить о новых ограничительных мерах. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил граждан о возможном усилении карантина в городе уже с 5 октября. Решение о введении новых карантинных ограничений правительство планирует принять в воскресенье.

Сегодня, 2 октября, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,60%, до $40,52. Основные валюты торгуются в минусе к доллару США. Наибольшие потери несет австралийский доллар.

Рубль до конца 2020 года будет получать поддержку от Банка России. Регулятор с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка.

Операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Внимание участников рынка приковано к публикации отчета по рынку труда в США, а также новостям по законопроекту по помощи при коронавирусе.

Учитывая, что сегодня пятница, то перед выходными есть вероятность роста курса доллара до 78 руб. Если доллар подешевеет после публикации отчета по рынку труда, то есть вероятность сегодня увидеть уровень 76,65 руб.

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