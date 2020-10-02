Пермь, 2 октября, 2020, 07:16 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АО «39 Арсенал» из Пермского края объявлены крупные торги. На них выставлено имущество, предназначенное для деятельности, связанной «с выполнением работ по государственному оборонному заказу», а также обеспечением государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ. В список попал десяток зданий, оборудование, автодороги и многое другое. Заявки на торги принимаются до 9 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Заброшенный завод

Начальная цена сборного лота — 248 272 552 рубля. В состав него попали здания цехов, кузница, склады, инженерная инфраструктура, оборудование и прочее имущество.

Напомним, АО «39 Арсенал», которое специализировалось на ремонте и обслуживании разных видов артиллерийских систем и оборудования ракетных комплексов, было обанкрочена осенью 2018 года. АО входило в дивизион «Оборонсервиса» и выполняло госконтракты для Минобороны РФ.

Два года назад — в 2018 году — военная прокуратура выявила нарушения при оплате работ «39 Арсеналом». По данному факту возбудили уголовное дело, оценив ущерб в 8,5 млн рублей.