ВКС России зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2020 году
Москва, 2 октября, 2020, 00:31 — ИА Регнум. Более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет зафиксировали и отследили специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году, сообщил 1 октября командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский в интервью газете «Красная звезда».
«Специалистами Главного центра разведки космической обстановки взято на сопровождение (включено в учёт) более 1500 новых космических объектов», — отметил он.
ВКС России выявили также более 250 манёвров, совершённых иностранными спутниками и 14 опасных сближений российских аппаратов с другими космическими объектами.
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По словам Вышинского, сегодня российская орбитальная группировка насчитывает более 150 спутников, причём более 90 из них действуют в интересах Минобороны РФ, остальные — в рамках Федеральной космической программы и в интересах других министерств.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России испытали блок космических лазеров, которые смогут показывать рекламу с орбиты Земли.